Dagmar s Michalom vyšli s pravdou von na svojich Instagramoch, a to len 3 mesiace po odvysielaní veľkolepého finále reality šou. „S Miškom sme sa vzájomne dohodli ísť každý svojou cestou sám za seba, oboch nás to mrzí a snažili sme sa naše cesty spojiť a ísť jednou spoločnou, ale niekedy to nevyjde podľa predstáv. Taký je život,” napísala Dagmar.



Michal a Dagmar oznámili svoj rozchod len pred niekoľkými týždňami. Zdroj: TV Markíza

„Farmársky románik” teda príliš dlhé trvanie nemal a vzťah na diaľku sa im udržať nepodarilo. Dvojica sa však nerozišla v zlom a zostávajú priateľmi.



Dagmar sa aktuálne pripravuje na zápas v ringu, v ktorom sa postaví proti exfarmárke Monike Haklovej. Zdroj: Instagram/dagmara_key

Exfarmárka sa aktuálne pripravuje na zápas v ringu a takmer všetok voľný čas trávi na tréningoch, o čom fanúšikov pravidelne informuje. Najnovšie sa odviazala o čosi viac, keď uverejnila záber, na ktorom sa chváli novým opálením a na sebe má iba nohavičky.









