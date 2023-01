Češka Dagmar sa pred šou chválila, že na svojej postave pravidelne maká vo fitku a venuje sa aj bojovému športu. No keďže farmári do seba neustáli tlačili múčne placky a nezdravé jedlo, podpísalo sa to aj na jej krivkách. Diváci jej tak neustále odkazovali, že od „fitnesky” má teda poriadne ďaleko. Po šou sa preto rozhodla, že sa opäť vráti do formy. Začala na sebe pracovať, potí krv vo fitku a prvé výsledky sú na svete. Zatiaľ sa jej podarilo zhodiť 5 kíl a v chudnutí a rysovaní pokračuje ďalej.

Dagmar počas Farmy dosť pribrala. Zdroj: TV Markíza

