FOTO Búrlivák Mikla sa po SuperStar oženil: Pozrite sa, ako DNES vyzerá jeho EXMANŽELKA Majka

Kto by si nebol pamätal na búrliváka Roba Miklu (38). Spevák sa dostal do povedomia ľudí účasťou v prvej SuperStar. Dva roky na to sa oženil, keď sa jeho vyvolenou stala istá Majka Legátová. Páriku to však nevydržalo a nasledoval rozvod. Pozrite sa, ako vyzerá 14 rokov od svadby s bývalým superstaristom.