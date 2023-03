Do filmu „Dovidenia v pekle, priatelia“ totiž Jakubisko obsadil v tom čase najväčšiu českú sexbombu. Hovorili jej „česká Bardotka“ a muži jej doslova padali k nohám. Pri nakrúcaní tohto filmu sa do herečky Olgy Schoberovej zamiloval. Bodaj by nie, keď vo filme mala aj erotické scény. „Spomínam na Olinku a tie roky veľmi rád. Miloval som ju, nemám dôvod to tajiť,“ priznal po rokoch. Česká Bardotka však bola vydatá. „Áno, tam sme si začali. Nemala by som o tom však hovoriť. V tom čase som bola už vydatá,“ povedala českým médiám. Ich románik trval tri roky.

Olga bola najslávnejšia filmová sexbomba 60. a 70. rokov. Zdroj: archív

A do postele sa mu sama nanominovala! Počas nakrúcania filmu boli totiž všetci presvedčení, že spolu niečo majú. Aj Jakubiskova žiarlivá expriateľka. V noci mu dvakrát vtrhla do izby, aby sa presvedčila, že Olinka tam nie je. Keď sa ozvalo búchanie na dvere už tretíkrát, Jakubisko stratil nervy. Pri dverách však stála Schoberová. „Povedala: ‚Pán režisér, otvorte. Nech majú pravdu.‘ Pustil som ju, ľahla si ku mne a odvtedy sme boli spolu,“ zaspomínal si Jakubisko a to, že bola vydatá, mu neprekážalo. „Už to medzi nimi veľmi neklapalo,“ vysvetľoval režisér českému Blesku s odstupom času. Keď mu však jej manžel Harris napísal, že sa s ním chce stretnúť, dostal strach. „Všetci ma varovali: ‚On ťa zmláti.‘ Začal som sa teda učiť karate. Potom prišiel deň D. Stretli sme sa a on hovorí: ‚Juraj, premýšľal som, Olinka je krásna a hodí sa do tvojich filmov. Dohodneme sa tak, že s ňou budeš točiť ďalšie snímky a ja budem jej producentom.‘ Nesúhlasil som, a aby si Olina urobila obrázok o svojom manželovi, povedal som jej to. Nečudovala sa tomu, iba poznamenala: ‚Ten sviňák mě chtěl tobě prodat‘,“ opísal svoj zážitok Blesku.

Jeho prvou láskou bola Giovanna Roklová. Až do jeho smrti ostali priatelia. Zdroj: Blesk

Jakubisko však podľahol aj inej kráske. V roku 1994 oslavovala Eva Pilarová (†80) 55 rokov. Karel Gott prišiel na oslavu s Rudolfom Roklom († 55) a jeho ženou Giovannou (81). Odrazu sa tam objavil aj Jakubisko: „To bola moja prvá láska,“ vyhŕkol zo seba a objímal Giovannu. „Ja som si myslel, že si vždy mala iba Rudlíka,“ povedal šokovaný Gott. Ale život píše vlastné romány. Chýbalo málo a temperamentná polovičná Talianka, ktorej rod Fassati pochádza z Florencie, mohla byť Jakubisková. „Stretli sme sa na FAMU, on bol v poslednom ročníku, ja v prvom. Chodili sme k slávnemu profesorovi Karlovi Wasermannovi,“ zaspomínala si pre Blesk Giovanna. Smrť prvej lásky ju mimoriadne zasiahla. „Jurajko mi na Michalskej ulici usporiadal veľkolepú oslavu 20. narodenín. Za celý život som nedostala toľko darčekov. Na stenách viseli moje portréty. Tancovali sme do rána,“ opísala svoje dávne okrúhle narodeniny.

