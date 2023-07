Na filmovom festivale v Karlových Varoch nechýbali ani čerství snúbenci Ondřej Brzobohatý (40) a Daniela Písařovicová (44). Aj keď sa dvojica dala do gala, rozruch sa rozhodli vyvolať stoj čo stoj.

Zamilované hrdličky prišli po nedávnych správach o ich tajných zásnubách na Maldivách do Karlových Varov vo veľkom štýle a dokonale zladení. Zdá sa, že Písařovicová si chce svoju lásku poistiť vo všetkých možných smeroch, a tak sa na prestížnej filmovej udalosti ukázala ako poriadna sexica. Mala na sebe totiž tmavé sako a pod ním absolútne nič! Nielen Ondřej, ale aj všetci prítomní či okoloidúci pri pohľade na jej výstrih nedokázali odvrátiť pohľady.

Brzobohatý a Písařovicová si aj napriek všetkým problémom pred časom užívali na Maldivách. Zdroj: Instagram/brzobohatyondrejofficial

Po nedávnom škandále spojenom so záľubou v prezliekaní sa do ženských šiat či so sexuálnou orientáciou českého hudobníka, tentoraz fanúšikov prekvapil na čierno nalakovanými nechtami. I keď sa Brzobohatý neprezentoval takto na verejnosti po prvýkrát, po spomínanej kauze bol jeho módny výstrelok komentovaný o čosi viac.

Na oficiálnom otvorení festivalu síce obaja chýbali a červený koberec nestihli, no po ich veľkolepom príchode si na to nik ani nespomenul. Písařovicová a Brzobohatý zahviezdili na karlovarskej kolonáde a vytreli tak zrak všetkým neprajníkom.