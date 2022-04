Mal to byť pokojný rozchod, na ktorom sa obaja dohodli. Aspoň takto podal smutnú správu svojim fanúšikom hudobník a herec Ondřej Gregor Brzobohatý (38). Táňa ale na žiadnu pokojnú dohodu nepristúpila a rozhodla sa to svojmu bývalému partnerovi poriadne natreť. „Do poslednej chvíle to boli iba patologické klamstvá. Bolo šokujúce, že po 8 rokoch, kedy niekomu veríš a miluješ ho so všetkým, teda aj s tými temnými stránkami, príde zrazu úplný zlom. Ešte je to čerstvé, chce to nejaký čas. Zvykám si na to byť single. Je to celkom sranda –⁠ všetci mi niekoho dohadzujú,“ priznala ešte v decembri 2021 v relácii TV Prima Showtime Kuchařová .

Tatiana Kuchařová si užíva single život. Zdroj: https://www.instagram.com/p/CbpkBMXjXnN/

Čo na to Ondřej? „Videl som to, ale nemôžem k tomu nič povedať. Pretože vo chvíli keby som čokoľvek povedal, či už by to bola moja obhajoba alebo ja neviem, hocičo iné, ta by to bolo iba prikladanie nejakého polena do ohňa. Rozvod nikdy nie je fajn vec. Vždy to človeka mrzí, pretože je to nejaké určité životné sklamanie," povedal Brzobohatý. Krátko po prevalení ich rozchodu známeho hudobníka načapali českí fotografi v spoločnosti mladej tanečnice Zuzany Pilnej. Dvojica si vymieňala objatia i sladké bozky. Zdá sa však, že toto dlhú trvácnosť nemalo.



1. december 2021: Ženatého Ondřeja Brzobohatého načapali fotografi českého Blesku s novou ženou. Zdroj: Blesk

"Ale ten život je výnimočný v tom, že nejakým spôsobom plynie a ide ďalej a je určite nutné pozerať sa dopredu, takže ak sa ma pýtate na to, ako sa cítim, tak ja mám teraz hlavne radosť z práce, za tú som veľmi rád. To je asi tak všetko, ale viac k tomu určite hovoriť nebudem. Navyše som tak trochu poučený tým, že už sa veľmi nechcem o svojom súkromnom živote baviť,“ prelomil hradbu mlčania v nedeľnom Showtime Ondřej, ktorý podľa ich informácií randí s bývalou moderátorkou správ Českej televízie Danielou Písařovicovou (43).



„Nebudem na to odpovedať, nebudem na nič odpovedať a hovorím, že nebudem prikladať akýmkoľvek polienkom do ohňa,“ tvrdí Brzobohatý, ktorý je už dvakrát rozvedený. Redakcia relácie Showtime kontaktovala aj samotnú Danielu Písařovicovú. „Nechcem sa o tom vôbec baviť. Znovu opakujem a robila som to tak aj v predchádzajúcich prípadoch, že som si chránila soukromie, tak ja by som vám to nechala bez odpovede," hovorí.



