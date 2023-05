Brzobohatý sa okrem herectva a hudby venuje aj inej umeleckej záľube. Prezlieka sa za ženu a ako takzvaná drag queen si hovorí Tiffany Richbitch. Ako sa jeho Daniela dozvedela o tejto záľube? „Na našom prvom stretnutí. Bavili sme sa o záľubách. S nadšením mi o tom rozprával. A ukazoval mi aj fotky,” prezradila Písařovicová v rozhovore pre blesk.cz.

Ondřej Brzobohatý a jeho partnerka Daniela Pisařovicová. Zdroj: Instagram Daniela Pisařovicová

Tá dokonca už zažila takúto párty s Ondrějom. „Jasné. Je to veľká zábava. Bavilo ma to. Tiffany je priateľská a vtipná, rovnako ako Ondra,” priznala s tým, že jej to nerobilo žiadny problém. „Nebol to pre mňa problém. Jeho pestrá osobnosť a hravosť ma bavia o to viac. Pokiaľ by to pre mňa bol problém, s Ondrom by som sa prestala stretávať,” dodala.