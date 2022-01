Presne rok na to, ako do relácie Tajomstvo mojej kuchyne prišiel Robo Papp, nastala zmena. Premiérovo sa v nej objavila Katka Brychtová. "Krásny nedeľný rozfúkaný podvečer, milí priatelia! Zima nám dnes mimoriadne naliehavo ukazuje, že sa ani zďaleka nemieni vzdať, a práve preto, ak je to možné, je lepšie zostať doma. A rozhodne sa oplatí zapnúť si o 18:15 hod. Jednotku, lebo na vás opäť čakáme v televíznej kuchyni s úžasnými receptami. Katka Brychtová spolu s Gabom Kocákom pripravia neskutočne šťavnatý a mimoriadne populárny Koláč pani starostovej z Malachova," znela upútavka na reláciu Tajomstvo mojej kuchyne na stránke Facebooku tejto relácie. Premiérovo sa v nej totiž objavila spomínaná Brychtová, ktorá na štyri týždne vystrieda odídenca Roba Pappa. Diváci však poriadne hromžia. Katke jednoducho nevedia prísť na chuť...

"Mám rada pani Katku, ale asi má trému, lebo nie je prirodzená. Stále opakuje mňam, dúfam, že sa zlepší. Mňa to jej večne mňamkanie rušilo. Každému sa páči niečo iné," napísala diváčka Alena. "Táto zachuchmaný hlas, akoby si držala nos a do toho tie prsty žmolí a palce vykrúca... kuchárovi s Michelinskou hviezdou kecá a kecá....odporná je," nešetrila ostrou kritikou diváčka Beáta. "Je neprirodzene preafektovaná, hlas akoby mala plný nos a to mňam. Ťažko nájsť náhradu za Kamilu. Táto dáma tam nepasuje, ale sto ľudí , sto chutí," píše Mária. "Katku mám rada, ale veľmi to prežíva, ako keby nič lepšie nejedla a tie zdrobneniny slov sa k jej veku, myslím si, už nehodia," reagovala Mária.

"Gaba mám rada, je to pán kuchár, ale Katka mi tam nepasuje. Dúfam, že túto dvojicu neplánujete nastálo. Inak máte o jedného diváka menej. Bohužiaľ," skonštatovala diváčka Erika. "Môžu tam dať aj pannu orleánsku, nikdy táto relácia nebude mať taký šmrc ako s Kamilou," zakončila to diváčka Marta. Sú ale diváci, ktorí sa z prítomnosti Brychtovej v tejto reláciie tešia. "Super teším sa a hlavne na Katku! Som rada, že dostala priestor," dodala istá Dagmar. Darmo, ako sa hovorí - sto ľudí, sto chutí... Snáď o týždeň budú diváci aspoň o niečo viac nadšení z Brychtovej varenia.

Premiéra Pappa v relácii, v ktorej nahradil Magálovú

