Nechtová dizajnérka Jarmila Vlad (30) vážila neuveriteľných 172 kíl. Podarilo sa jej schudnúť, no účasť v Extrémnych premenách jej priniesla viacero zmien.

Jarmila bola na začiatku vydatá za Rumuna. Dvojica si chcela založiť rodinu, no to sa jej pre Jarmilinu nadváhu nedarilo. Po šou schudla na 96 kíl, no okrem kilogramov prišla aj o manžela.

Jarmila Vlad (30) z Bratislavy váži 172 kíl. Zdroj: tv markíza

„S manželom sme sa rozviedli 23. septembra. Je mi ľúto, že rozpad nášho manželstva dáva za vinu mne a v prvom rade Extrémnym premenám, pretože si neuvedomil, že práve on bol ten, kto náš vzťah postupne ničil svojím správaním voči mne. Po skončení šou som mu chcela dať dvakrát šancu, ale žiaľ, charakter sa nemení, menia sa iba okolnosti a ak raz človek niečo robí 6 rokov, bude to robiť aj ďalších 60,“ prezradila Jarka, ktorá aktuálne nového partnera nehľadá.