Manželia Viktor Vincze a Adela Vinczeová sú známi tým, že s fanúšikmi a priateľmi na sociálnej sieti Instagram pomerne často zdieľajú aj svoje súkromie. Dvojica už párkrát vypustila do sveta aj rôzne nelichotivé zábery, ktoré možno mohli ostať iba v súkromnom archíve. Adele to však neprekáža a nemá problém sa ukazovať v rôznych podobách. Najnvošie sa predviedla, ako sa odviazala po triumfe našich hokejistov.

Slováci v sobotu získali bronz na ZOH v Pekingu. Zdroj: Jaroslav Novák

V závere zápasu začala tancovať a tešiť sa z historického zisku bornzu. Viktor neváhal, chytil mobil a všetko si to natočil a krátko na to to zverejnil aj verejne. "Otvárame kurzy prejavovania radosti. Hláste sa!" zverejnil na svojom Instagrame v sobotu po víťazstve Slovenska nad Švédskom a priložil aj video svojej manželky Adely, ktorá predvádza špecifický tanček. Na sebe má sivé rifle, svetlú mikinu a s rukami nad hlavou predvádza tanečné kreácie pred televízorom.

