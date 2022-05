Osud sa s nimi rozhodne nemazná. Predstavitelia Beverly Hills 90210 sa za svoj život stretli s kadečím, neverou, alkoholom, so zákernou rakovinou a aj smrťou. Najnovšie má vážne zdravotné problémy už aj ďalšia hviezda tohto kultového seriálu.

Akoby nad nimi visela kliatba. Herečka Shannen Doherty, predstaviteľka Brendy, sa už niekoľko rokov nachádza vo štvrtom štádiu rakoviny prsníka, no napriek vážnej diagnóze sa neuzatvára do seba. Naopak, na sociálnych sieťach je mimoriadne aktívna a ukazuje im, že aj v takejto zlej situácii dokáže človek udržať hlavu nad vodou. Z kultovej partie však nie je jediná, s ktorou sa osud rozhodne nemaznal. Herec Luke Perry, známy ako Dylan McKay, dostal v roku 2019 mŕtvicu, po ktorej ho uviedli do umelého spánku. Žiaľ, po pár dňoch zomrel. Mal iba 52 rokov.

Najlepšie roky Shannen zažila ako Brenda Walsh v seriáli Beverly Hills 90210. Zdroj: archív

No a najnovšie priznal zdravotné problémy aj herec Bryan Austen Green, ktorý stvárnil Davida Silvera. Život mu strpčuje ulcerózna kolitída, čo je nešpecifický hemoragicko-katarálny alebo ulcerózny zápal sliznice hrubého čreva. Herec priznal, že pre diagnózu už schudol neuveriteľných 20 kíl, čo je na ňom aj vidieť.

Brian musel pre ochorenie radikálne upraviť svoj jedálny lístok. Vynecháva lepok a mliečne výrobky. „Je to len o diéte. Musím jesť to, čo moje telo dokáže udržať a nebude si myslieť, že ho chcem otráviť,“ prezradil. Dokonca bol dlhší čas pripútaný aj na lôžko.