Zdena Studenková oslávila v máji 67 rokov. Vek by jej uhádol asi málokto, keďže blondínka naň nevyzerá. No a mesiac po nej má dôvod na oslavu aj jej výrazne mladší partner Braňo Kostka. Ten sa dnes dožíva okrúhlej 50–ky.

V čase, keď Studenková spoznala mladého dirigenta Braňa Kostku, bola už druhýkrát vydatá, a to za režiséra Stanislava Párnického. „Odrazu som mala pocit, že pri ňom strašne rýchlo starnem a... odišla som do iného vzťahu,“ priblížila v minulosti pocity. Tie hnali vydatú ženu a matku malej dcérky do náručia o 17 rokov mladšieho dirigenta, ktorého spoznala pri práci na muzikáli Pokrvní bratia. On mal v tom čase iba 24 rokov, ona 40.

Zdena sa do Braňa zamilovala doslova na prvý pohľad. „Bola som na skúške Pokrvných bratov. Sedeli sme a asi na tretej skúške sa zrazu otvorili dvere a dnu vbehol čiernovlasý kučeravý chlapec s takým deravým tričkom. Prebehol, sadol si za klavír a ja som že… a toho chcem! Jednoducho, keď to v sebe máš a chceš to, musíš to mať! Tento moment bol pre mňa určujúci,“ priznala nedávno herečka v markizáckej šou 2 na 1.

Odvtedy ubehlo už 26 rokov a Zdena a Braňo sú stále spolu. Doteraz sa síce nezosobášili, no obaja sú naplnení láskou. Braňovo jubileum oslávia o pár dní v Barcelone, ktorú obaja zbožňujú.