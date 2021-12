Na záver 7. série markizáckych Oteckov sa fanúšikovia museli rozlúčiť s obľúbenými Beckerovcami. Príbeh Alexa a Emy bol plný zvratov, a kým si k sebe našli cestu, viackrát to vyzeralo skôr tak, že sa to nikdy nepodarí. Fanúšikovia sa však napokon svadby predsa len dočkali. Alex, Ema a Max síce vytvorili rodinu, no, žiaľ, odcestovali do zahraničia, do Holandska. Jedna rodina tak odišla a my vieme, kto ju nahradí.

Obľúbení herci Braňo Deák a Janka Kovalčíková zo seriálu odišli. Zdroj: https://www.instagram.com/p/CWa5zHRNVkq/

Prichádza mladá rodinka Veselých. Temperamentní rodičia Ria a Dávid milujú svoje tri deti Jonyho, Bruna a najmenšiu Olíviu a v srdciach im zostáva ešte veľké miesto pre hudbu. V hlavných úlohách sa predstavia herec Daniel Žulčák a hudobníčka Andrea Bučko. Dcérku Olíviu stvárni v novej rodinke víťazka šou Tvoja mini tvár znie povedome Sára Šalingová.

