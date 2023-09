Náhla smrť zakladajúceho člena Elánu a autora nesmrteľných hitov Vaša Patejdla šokovala celé Slovensko a Česko. "Môjho manžela zasiahla nečakane, a predovšetkým úplne skryto, veľmi zákerná choroba. Jeho odchod bol zapríčinený dôsledkom celkového vyčerpania organizmu pri progresii zákerného zhubného ochorenia pankreasu. Diagnózu mu lekári oznámili 14 dní predtým, než nastal onen osudný deň. Najprv o svojej chorobe vedel iba sám Vašo a ja, následne potom jeho traja synovia. Manželovo srdce dotĺklo v skorých ranných hodinách v sobotu 19. augusta 2023. Vašo odišiel obklopený svojimi najbližšími,” napísala na sociálnu sieť jeho manželka Libuša, s ktorou zhruba od roku 2011 žil v Česku aj s ich spoločným synom Benjamínom.

Manželka Miluše Patejdlová so spoločným synom Benjamínom prežívajú najťažšie chvíle života po strate milovaného manžela a otca Vaša Patejdla. Zdroj: Instagram vaso_patejdl_official

Jeho blízki kamaráti, Ľuboš Zeman, Ján Ďurovčík a Boris Filan, si teraz na neho zaspomínali v relácii Do kríža na RTVS. ,,Vašo bol tisícročná duša. Málo takých ľudí poznám. Nikdy nebol detsky naivný. Už ako chlapec bol veľmi múdry a dospelý. On bol odo mňa o ich rokov mladší, ale vždy sme mali taký vzťah, že som ho rešpektoval, akoby bol môj starší brat,” začal Boris Filan. ,,Pre Elán bol veľmi dôležitý. Elán s Vašom, Jožom, s Janom a s Farkašom, to bolo kompletné práve tou rozdielnosťou a tou ochotou slúžiť tomu jednému cieľu. Keď prišli chalani z Elánu, hneď som zavoňal, že toto je niečo nové, ale že to je rodina. Ja som bol najpyšnejší na to, že som bol tiež Elán. A v tej elánovskej rodine, teraz sa možno niektorí urazia, ale Vašo bol otec, Jožo bola mama a ja som bol ich dieťa (smiech),” pokračoval Filan, ktorý patrí k špičke autorov slovenskej populárnej hudby. Texty písal pre skupinu Prúdy a Pavla Hammela, no najmä pre Elán. Mnohé piesne, ktoré vznikli vďaka spolupráci Borisa Filana s Elánom, patrili medzi obľúbené hity - napríklad Aj keď bez peňazí, Stužková, Hodina slovenčiny, Neviem byť sám, či Smrtka na pražskom orloji.

Boris Filan v relácii RTVS Do kríža. Zdroj: RTVS

,,Vašo bol veľmi kompletný, ale aj veľmi komplikovaný človek. Na tom malo zásluhu jeho detstvo. On vyrastal v zvláštnej rodine, kde ich otecko bol až prehnane prísny. Naučil a keď to nešlo aj prinútil tých chlapcov zaučiť sa do remesla. Vašo si tak vedel sám vyrobiť klávesový nástroj. Vašo vedel všetky remeslá, ktoré sú potrebné, ale tá výchova v ňom vytvorila isté zábrany. Ja som sa doteraz k Vašovmu odchodu nevyjadril, pretože som nechcel hovoriť tie povinné veci, že odišiel velikán a tak… Na Vašovi bolo úžasné, že bol aj taký neobsiahnuteľný. Poviem jeden príklad. Raz sme spolu nahrávali v Rozhlase a vtedy som pocítil potrebu mu povedať, aký je vynikajúci skladateľ a spevák a prečo on mňa nikdy nepochváli. On stuhol a povedal: Vidíš, toto mi už povedala aj moja manželka. Ja mám problém prejaviť tie pocity,” prezradil Filan zaujímavosti z ich súkromia a otvorene povedal aj to, čo Vaša v Eláne dosť štvalo.

Boris Filan v relácii RTVS Do kríža. Zdroj: RTVS

,,Elánisti zbožňovali hrať futbal. A Vašo bol taký, že vždy túžil po víťazstve. Vždy bol v útoku, dával góly a za každú cenu túžil po víťazstve. Vašo bol veľký líder. Táto vlastnosť v ňom bola. Elán bol postavený na istom druhu rovnostárstva, kde sa všetko delilo na rovnaký počet. Rovnaký počet pesničiek na albume, aby mal každý, aby sa rozdeľovali peniaze… To bola Jožova idea. Vašo však začal mať pocit, že si zaslúži viac ako 1/5. To bol aj čiastočný dôvod, prečo z Elánu odišiel," rozhovoril sa a zašiel ešte ďalej. ,,A vo Vašovi tá potreba úspechu a odozvy publika zvíťazila natoľko, že to predchádzalo jeho odchodu. Vašo sa dostal do situácie mojich kamarátov muzikantov, ktorí v istom veku nedokážu obmedziť to hranie a hrajú čoraz viac,” začal nečakane Filan.

Kapela Elán - Jožo Ráž, Jano Baláž, Vašo Patejdl Zdroj: TONY ŠTEFUNKO

,,Dvakrát aj trikrát denne. Lebo keď prestanú alebo to obmedzia, tak cítia prázdno. v tom veku je už človek doma na srandu, niečo iné robiť to je už trošku neskoro, ale keď príde do toho Martina alebo tej Plzne, tak je ako potápač. Všetci ho obdivujú, rešpektujú a keď niečo povie, tak ho počúvajú. A keď zahrá, dostane to, čo všetci potrebujú, potlesk. Vašo išiel do Prahy a tam dostal toľko príležitostí, že to bolo až nebezpečné. Dva mesiace pred jeho odchodom sa stalo to, že u seba usporiadal záhradnú slávnosť a Jožo, Jano a manažérka kapely Karotka Halenárová tam boli a stretli sa prvýkrát s manažérom, ktorý Vaša hnal z kšeftu do kšeftu. Večer bol v Prahe, poobede v Košiciach a večer v Prešove. Stále bol výborný. A Jožo povedal tomu manažérovi. Počúvaj, veď ty ho zabiješ. To bol taký konflikt, že Vašova manželka toho Jána, Joža a Karotku vyhodila z domu,” šokoval Filan s tým, že Jožo potom prišiel za ním a povedal mu: ,,Čo tam sa deje…,” a ďalej už Filan pokračovať nemohol, pretože ho moderátor stopol. ,,Tu by som to už nechal tak. Nemali by sme ísť do súkromných vecí.” ,,Prečo??? Tam poďme! Veď to je zaujímavé na tom,” okríkol ho Filan.

Jožo Ráž so smútočným vencom. Zdroj: Herminapress, s.r.o

„To, že to Filanovi porozprával Jožo Ráž, ešte nič neznamená. Lebo Jožo Ráž klame. Nebudem hovoriť, prečo boli z tej oslavy vykázaní nie Vašovou ženou, ale Vašom a Vašovou ženou. Nebola to záhradná slávnosť, ale oslava päťdesiatky pani Patejdlovej,“ povedal zdroj pre Plus SEDEM DNÍ. ,,Ale mohli ste nechať dorozprávať ten súkromný príbeh Borisa,” reagoval divák Anton.

