Boris Valábik vypadol paradoxne po kole, v ktorom predviedol svoj najlepší výkon. „Boris, odchádzate a aj to, čo tu medzi nami bolo, bolo humorom, ktorý potrebujeme aj v tejto šou, humorom, ktorý ťa možno aj držal v tejto šou. Ja ti zaň ďakujem, ďakujem, že som tu s tebou mohol byť, hoci sa stále pozerám strašne, strašne hore,“ lúčil sa s ním moderátor Viktor Vincze, ktorý mal na adresu Borisa neustále uštipačné poznámky.

Boris a Eliška v Teleráne po vypadnutí. Zdroj: TV Markíza

Boris a Eliška, hoci boli hore až do piatej rána, v pondelok zavítali do Telerána. „Ja som si nevedel predstaviť, že by to túto nedeľu dopadlo inak. Pretože ktokoľvek iný by už vypadol ako ja, nebolo by to fér, si myslím. Tam už zostali dobrí tanečníci,“ priznal v rannej šou, čím dal jasne najavo, že ďalej už ani v šou ostať nechcel. Pred štartom šou nebolo žiadne tajomstvo, že Boris ako bývalý hokejista nikdy nepričuchol k tancu. Prečo vôbec kývol na ponuku ísť do Let's Dance? „Moja dcérka a môj boj samého so sebou boli dve motivácie, prečo som do toho išiel. Ale nemôžem povedať, že už keď som tam bol, ma to nezačalo baviť. A to aj vďaka Eliške, ona vedela na tréningoch urobiť takú atmosféru, že aj ja z hokejovej šatne som na tréningy chodil rád. To je veľká poklona. My sme si sadli aj ľudsky. Ja som však nerozmýšľal nad tým, do ktorého kola sa dostanem, čo mi bude hovoriť porota, ja som si chcel len zapamätať kroky a v prvom rade som chcel bojovať sám so sebou a s tou hanbou, ktorú som prežíval, keď som chcel tancovať, ale som netancoval,“ pokračoval Boris s tým, že najhoršie bolo pre neho úplne prvé kolo.

Siedme kolo Let´s Dance. Zdroj: TV Markíza

„V prvej časti som mal akoby nohy zaliate do betónu, nervozitu a stres som mal neskutočné. Bolo to niečo, na čo som nebol nikdy zvyknutý – tanec a teraz prvýkrát tancovať, a to pred ľuďmi, bola to obrovská výzva. Ale postupne som sa uvoľnil a bolo to čoraz lepšie a lepšie,“ dodal.

