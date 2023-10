Šéf hnutia Sme rodina Boris Kollár už počas predbežných výsledkov predčasných parlamentných volieb tak nejako tušil, že to jeho strana do parlamentu nedotiahne. Celý čas ho v centrále podporovali najbližšie osoby. Okrem jeho milovanej mamy tam s ním boli aj jeho dcéry. Prišla aj niektorá z mamičiek?

Boris Kollár skončil nakoniec za bránami parlamentu. "No, nie sme, samozrejme nadšení. Pevne verím, že ešte stúpneme," povedal pre Markízu. Po celý čas boli jeho podporou dcéry Alexandra Horňáková, ktorú má so Stankou Horňákovou a Ester, ktorú má s Petrou Krištúfkovou. Do volebnej centrály prišli aj jeho ďalšie deti Sára a Boris, ktorých má s Andreou Heringhovou. Tá však po ich boku nebola. Po fiasku syna utešovala aj milovaná mama Anna.

Na snímke Boris Kollár a dcéra Ester Krištúfková. Zdroj: EMIL VAŠKO

