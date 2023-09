Napriek tomu, že boli veľmi blízki priatelia, Filan na Vašovej rozlúčke chýbal. Až teraz nám vysvetlil, čo bolo za tým. „Ja už len predstieram, že chodím. Z basketbalu mám úplne zničené koleno, bohužiaľ. Už som raz musel odrieknuť operáciu, ale už si budem musieť vymeniť obe kolená. Mám niekedy také dni, že som rád, že zájdem do auta a späť. Cestu do Prahy by som nezvládol. Dokonca tam mám vnučku a rodinu a nemôžem tam ísť. Ani na dovolenke som nebol už tri roky, je to veľmi nepríjemné,“ zveril sa nám Filan.

Posledná rozlúčka s Vašom Patejdlom. Zdroj: herminapress.cz

„Bolo mi to veľmi ľúto, písal som aj pani Patejdlovej, že ma to veľmi mrzí. Tie kolená mám už v takom stave, že sa mi môžu hocikedy zablokovať. Je to daň za môj basketbal. Viacerí z nás, čo sme spolu hrali v mužstve, majú tieto problémy. Nosili sme zlú obuv, mali sme slabé rehabilitácie. Do poslednej chvíle bolo pre mňa miesto v aute s elánistami, ale tak bohužiaľ,“ dodal so smútkom v hlase.