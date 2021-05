Celeste Buckingham už vyše roka žije na Madeire. Speváčka tam odletela za rodičmi tesne potom, ako vypukla korona. Fanúšikom sa prihovára cez sociálne siete, kde urobila v utorok živé vysielanie. V ňom šokovala, ako začala nenávidieť spev.

„V marci bolo 10 rokov mojej kariéry. Pred troma rokmi som postupne začala neznášať svoju prácu. Nikde som to doteraz nepovedala. Bolo to pre vyhoretie, do ktorého som sa dostala, dlhé roky som to preháňala, nevenovala som sa zdraviu, psychickému aj fyzickému. Začala som neznášať chodiť do štúdia, neznášala som obliecť sa a ísť do auta a na koncert. Pre umelca je to veľmi smutná vec. Mala som v sebe obrovský konflikt. Dokonca kamaráti videli na mne, že tam niečo nesedí,” šokovala Celeste v live vysielaní.

„Vnútornú nespokojnosť som začala riešiť jedlom, spaním, buď som spala málo, alebo veľa. Po čase som pochopila, že musím urobiť zmenu. Začala som menej pracovať, tvoriť. Pochopila som, ak nespomalím, skončím veľmi zle. Potom prišla korona, odišla som na Madeiru. Bolo to najlepšie rozhodnutie, aké som urobila. Veľmi dobre mi to padlo, cítim sa lepšie psychicky, konečne žijem zdravo a pomaly sa hojím. A konečne mám zase chuť skladať a spievať,” dodala Buckingham.

