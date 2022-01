Sára Adamčíková prežila na Farme intenzívny vzťah so súťažiacim Erikom Zahorjanom. Bezhlavo sa do seba zaľúbili a pred kamerami mali viackrát sex a sľúbili si, že budú spolu aj v súkromí. No dlho im to nevydržalo. "Nie, nie sme spolu. Už keď sme boli na Silvestra na východe u Lukáša, už tam sme spolu neboli. Ja som sa s ním rozišla. Od Farmy som veľmi zmenila myslenie. Už ako som vypadla, som vedela, že ja teraz vo svojom živote chlapa nechcem. Doslova. Nastavila som sa viac na sebalásku. S Erikom nemám ja osobne zlý vzťah a rozišli sme sa už pred Vianocami," povedala Sára vo videu v januári 2021.

Exfarmárka Sára bude mamou. Zdroj: Instagram

Brunetka si neskôr našla nového priateľa. Volá sa Tomáš a dokonca majú aj spoločnú vášeň pre otužovanie. Najnovšie z nich bude rodina!„Posledný deň v starom roku som si ľahla do postele a úprimne si vravela, že v novom roku si prajem len jedno. Poprosila som anjelov a Pána Boha, nech nám doprajú to najkrajšie, čo sa v živote dá dosiahnuť. Mať rodinu. Na druhý deň som mala obrovské nutkanie si urobiť test. A stalo sa! Moje modlitby boli vyslyšané,” napísala Sára k fotke, kde si drží tehotenské bruško. "Preto som tu nebola skoro vyše mesiaca, potrebovala som to všetko spracovať prijať to. Naladiť sa na tehotenstvo, naladiť sa na NOVÝ ŽIVOT. A veľmi sa naň tešíme, keďže sme to obaja veľmi chceli. Žiť jeden pre druhého už navždy," dodala na záver. Gratulujeme.

