Manželia Hana a Štefan si konečne užívajú svoj apartmán v Španielsku. „Uhádnete, kde som? Hlásim prázdne pláže,“ radoval sa Margita na Facebooku. Minulý rok pre epidémiu koronavírusu sedeli doma ako väčšina ľudí na svete. Hudobník priložil aj spoločnú fotku. Na nej pózuje s milovanou manželkou. Hana sa dala vyfotiť so šiltovkou na hlave. Dvojica sa spolu poriadne zabavila. Čo na tom, že speváčka onedlho oslávi už 75 rokov. Ani to jej nebráni v tom, aby sa občas trochu odviazala a vyplazila jazyk. Z oboch spevákov sála šťastie a radosť zo života. Nielen preto, že mohli opäť vycestovať do Španielska, ale tešia sa aj z toho, že sa blížia odložené vystúpenia.

Hana Zagorová sa už nevie dočkať živého kontaktu so svojimi fanúšikmi. Zdroj: archív

