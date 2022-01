Dávid Hartl a Juraj Loj majú okrem iného celkom slušne naštudovanú problematiku podprseniek. Keď totiž padla hypotéza, že 85 percent žien nosí nesprávnu veľkosť podprsenky, rozprúdila sa v štúdiu celkom zaujímavá debata. „Počul som od zopár žien, že B/75 je nejaká univerzálna podprsenka, ktorú si všetky kupujú,“ zahlásil Hartl, na čo pohotovo pritakala Diana Mórová. „To mám aj ja!“ Hartl však vo svojej teórii pokračoval ďalej.

„Že vraj to univerzálna veľkosť nie je, ale tých parametrov je viac.“ „To sa mi páči – mladý a aký skúsený,“ pochválila ho Mórová. „Myslím si, že ženy si kupujú menšie, aby mali väčšie,“ zapojil sa Loj. „Aby to tam mali kyprejšie. Hlavne tie mladé, ktoré sú nedočkavé,“ doplnil. No a Diana sa vzápätí pochválila kurióznym zážitkom.

„Mám takú príhodu. Bola som v Grécku, mala som 24 rokov a hovorila som si, že tam budú krásne podprsenky. To ešte k nám vtedy nedošli také typy a taká kvalita. Tak som si tam išla jednu kúpiť, vošla som do takého obchodu, že chcem podprsenku. Tak som sa zľakla, predavačka ma chytila za prsia, povedala O. K. a doniesla mi správnu veľkosť!“ „Dream job! (v preklade vysnívaná práca),“ vykríkol Hartl. A celé to zaklincoval Marián Miezga: „Prosím ťa, kde je ten obchod? Chcel by som sa tam zamestnať.“ Vyzerá to, že o zábavu bude v sobotu o 20.30 v Záhadách tela na Jednotke postarané.

