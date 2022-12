„Môžeme potvrdiť vzájomné napadnutie dvoch mužov v utorok pred 22. hodinou. Čo sa presne stalo, bude polícia preverovať,“ povedala hovorkyňa Polície ČR Michaela Richterová. Podľa informácií českého Blesku bol jedným z aktérov aj slávny futbalista Pavel Nedvěd. O ňom sa roky vie, že dokáže byť prchký.

Dara Rolins Zdroj: Instagram Dara Rolins

Nedvěd je totiž odjakživa prudká nátura, takže keď cíti nebezpečenstvo, stuhne mu krv v žilách. V tomto prípade mal brániť svojím vyšportovaným telom sídlo Dary pred nepozvaným hosťom, ktorý vnikol na jej území. A vyhral... „Čas výjazdu 22:05. V Tuchoměřiciach sme ošetrili muža (ročník 1992) s povrchovým poranením hlavy a pomliaždeným ramenom. Po ošetrení bol prevezený do motolskej nemocnice,“ informovala hovorkyňa českej polície. Keďže Pavel je ročník 1972, je zrejmé, že v nemocnici skončil po presnej rane práve druhý z aktérov.

Potom, čo musel "Grande Paolo", ako ho v Taliansku prezývajú, v pondelok večer kvôli podozreniu zo sfalšovania účtovníctva potupne rezignovať na funkciu viceprezidenta Juventusu Turín, je toto jeho také malé "víťazstvo". Ešte že ho Dara mala v osudný deň po ruke u nej doma, v jej luxusnom dome. Mimochodom Pavel so zlodejmi už svoje skúsenosti má. V roku 2011 mu vykradli jeho vilu, z ktorej si odniesli cennosti v hodnote viac ako milión eur.

DARU PRENASLEDUJE NEZNÁMY MUŽ

,,Môžem len potvrdiť, čo už je napísané. 29.11. neskoro v noci pri vchádzaní do garáže vnikol do môjho domu cudzí, agresívny muž. Skôr blázon, ktorý pri našom dome nebol prvýkrát," prezradila exkluzívne Dara českému Blesku. ,,Je ďalší z radu ,,mojich" stolkerov. Tento konkrétny muž prenasleduje a ohrozuje mňa aj moju rodinu dlhodobo. Je to už po niekoľkýkrát, čo sa tu po našej ulici po večeroch potuloval, vyzváňal, dobýjal sa k nám do domu. A nie je to zďaleka po prvýkrát, čo u nás bola policajná hliadka," popísala speváčka. ,,Iba kvôli tomuto bláznovi najmenej dvakrát. Naposledy ohrozoval moje dieťa s opatrovateľkou v lete, keď som bola na koncerte na Slovensku."

,,Tentokrát bol pri tom aj Pavel, a ten ma potom, čo nám vliezol do domu, len bránil. Urobil to, čo by urobil každý poriadny frajer pre svoju ženu. A ja som šťastná, že v ten večer po mojom boku bol. Nechcem si ani domýšľať, čo všetko sa mohlo stať, keby som sa s tým bláznom ocitla vo svojom dome sama," tvrdí vystrašená Dara. Rolins teraz dúfa, že to bolo naposledy, čo sa šialenec dostal do jej blízkosti. Pre muža navrhla pobyt v liečebni. „Ten muž by si zaslúžil konečne zavrieť do blázinca. Dobré 3 roky nám terorizuje život. Tentokrát to ale bolo po prvýkrát, čo nám vnikol do domu, preto dúfam, že to aj pre neho bude mať konečne patričné následky,“ dodala Dara.



