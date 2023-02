Rebelku Ivetu hrá Alžbeta Ferencová. A tá sa konečne od nevlastného brata dozvedela, že nemajú rovnakých otcov. No a keď skončila po stretnutí s motorkou v nemocnici, tam za ňou prišiel jej biologický otec. Definitívne sa jej tak potvrdilo, že má rómske korene. „Hej, za to, že som Cigán, še hanbila furt. A pritom v posceli mi hutorela, že sa jej páčia moje čierne chlupy a že som jak toten herec, Antonio Banderas,” povedal o Ivetinej mame, ktorú hrá Zuzana Mauréry. „Ja by som skorej povedal, že Eddie Murphy,” zaklincoval to Brajerčík, ktorý stvárňuje Ivetinho brata.

V minisérii Iveta hrá biologického otca Alžbety Ferencovej. Zdroj: TV JOJ

Kto je vlastne tento charizmatický „Banderas?” Herec Marián Balog nie je rozhodne žiadnym nováčikom. Pôsobí v Divadle Romathan ako herec a sólista od roku 1992. Svoju umeleckú kariéru však začal ešte skôr, už ako 18-ročný v Divadle Jána Záborského v Prešove. Marián doposiaľ stvárnil celý rad dramatických, ale i komediálnych či rozprávkových úloh nielen na pódiu nášho divadla, ale i v zahraničí. Napríklad vo Viedni v divadle Rota, kde hosťoval. Natočil aj niekoľko televíznych rozprávok či celovečerných filmov. Taktiež sa podieľal na divadelnej réžii mnohých inscenácii či predstavení pre deti.

„Ale bolo vidieť i počuť, má čistú, priam ukážkovú slovenčinu. Vcelku dobrý dojem, pekné vystupovanie… Mauréry sa ani nečudujem,” kopili sa pozitívne divácke komentáre na adresu „Ivetinho otca”.

