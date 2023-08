Manželia Bezdedovci sú hrdými rodičmi už takmer dva mesiace. Malý poklad im robí veľkú radosť. Pred pár dňami s ním absolvovali aj prvý výlet do hôr, keďže Ivana aj Tomáš sú veľkí milovníci prírody. Spolu v trojici sa vybrali na túru na Martinské hole. No a tým, že Ivana rada športuje, po uplynutí šestonedelia sa navliekla do športového oblečenia a namierila si to na bežeckú dráhu. Spoločnosť jej robil aj synček Jakubko.

Hrdý otecko Tomáš Bezdeda so synčekom Jakubkom. Zdroj: Instagram/Tomas Bezdeda

„Nový člen Jakubkovej kočíkovej armády úspešne prešiel záťažovým testom. Ranný beh,“ pochválila sa mladá mamička Ivana, ktorá si tak s malým synčekom Jakubkom vyrazila behať. A popritom predviedla postavu, ktorá vyzerá, akoby vôbec nerodila. Veď posúďte sami...

