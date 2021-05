Fanúšikovia relácie si určite mysleli, že už videli všetko, no rozhodne to tak nie je. Aktuálna pätica je poriadne zaujímavá. Najviac prekvapuje práve jediný muž v skupine a tým je Tomáš. Už na prvý pohľad pôsobí, že môže byť viacerým ženám povedomý. V pondelok sa hostiteľke a ostatným súťažiacim priznal, že sa kedysi živil ako striptér Diego, no dnes už je z neho mentálny kouč.

Niekdajšie umelecké meno Diego už nepoužíva. Na sociálnej sieti však jeho fanúšičky bez veľkej námahy nájdu odhalené sexi snímky vysekaného tela nielen z jeho vystúpení, ale aj z rôzneho profi fotenia. Je tak viac ako jasné, že sa vôbec nemá za čo hanbiť.

