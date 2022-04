Legendárne hlásateľky Noriku Beňačkovú a Adku Strakovú predstavovať nijako netreba. „Dobrý večer, vážení televízni diváci," bola povestná veta, ktorou sa dlhé roky prihovárali televíznym divákom do ich obývačiek. Dnes to už je dávna minulosť, no v mnohých ľuďoch to zostalo ako krásna spomienka. Síce sa svojmu povolaniu už nevenujú, no spoločenské akcie si nedávajú ujsť a v poslednom čase ich zobrali doslova útokom.

Začiatkom marca navštívili Štúdio L+S, kde si spoločne vychutnali premiéru predstavenia Ale, ale, pani Plukovníková a nechýbali ani na nedávnej výstave Môj svet, ktorú zorganizoval maliar Daniel Bidelnica. Spolu si prišli pozrieť aj živé prenosy tanečnej šou Let´s Dance a to rovno dvakrát za sebou. A nemohli chýbať ani na premiére dokumentu Peter Dvorský, ktorá sa konala pred pár dňami. Zakaždým rozdávali úsmevy na všetky strany a nahodené boli ako pravé dámy.

