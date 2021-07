Otec Zuzany Belohorcovej (45) pán Ľubo (70), oslávil pred pár dňami okrúhle životné jubileum. A keďže 70-ku má človek iba raz, patrične to aj oslávili.

Rodičia Zuzany Belohorocovej sa len pred pár dňami vrátili zo Španielska, kde dovolenkovali spolu s dcérou Zuzanou a jej rodinkou. A keďže pán Ľubo vo štvrtok oslávil okrúhle narodeniny, bolo jasné, že doma bude aj oslava. Belohorcová niekoľko fotiek pridala aj na sociálnu sieť. No keďže na oslave byť nemohla, zagratulovala mu aspoň na diaľku.

Zuzana Belohorcová ohuruje na španielskej pláži. Zdroj: instagram Zuzana Belohorcová

„Vo štvrtok mal ten najúžasnejší muž môjho života, ten najlepší otec a starý otec krásne okrúhle výročie. Krásnych 70 rokov. Nech si, dedulinko náš, hlavne zdravý, lebo to je v živote to najdôležitejšie. Stále taký vysmiaty, pozitívne naladený a večne inšpiratívny pre mnohých v tvojom veku. Ste aj s babkou veľkou inšpiráciou a veľkým vzorom a ukážka toho, že to ide v každom veku, len treba chcieť, nech vám obom zdravíčko slúži,” napísala Zuzana k fotkám z oslavy, ktorá sa konala v ich záhrade v Žiline. Okrem krásnej torty nechýbali ani alkohol či oslávencove obľúbené cigary.

