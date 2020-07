„Táto naša malá žubrienka nám rastie do krásy,“pochválila sa Belohorcová a priložila dych vyrážajúce zábery malej Salmy. Tá má mejkap a štýlový outfit a síce má iba 10, vyzerá na dobrých 15 - 16 rokov. „Radšej dopredu píšem, že má rúž a namaľované mihalnice. Salminka má v rámci „TikTok“ videí dovolené aj šminky a aj vytiahnuť z môjho šatníka, čo len chce,“dodala Zuzana. „Nech sa maľuje a oblieka, ako chce, problém je, že je to zverejnené na sociálnych sieťach, a to sa mi nezdá bezpečné pre malé dievča,“reagovali jej ľudia.

Belohorcovej deti Nevio a Salma Zdroj: instagram

