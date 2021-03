Niekdajšia učiteľka sexu Zuzana Belohorcová (45) mala byť najväčšou hviezdou Tvoja tvár znie povedome. Po prvom aj druhom kole však skončila na chvoste rebríčka. Blondínku valcujú jej súperi jedna radosť. Najbližšiu nedeľu sa to však možno zmení. Bývalá moderátorka vytasí svoje žnenké zbrane v sexi kostýme ako nikdy.

Na spevácke i tanečné výkony Belohorcovej sa všetci veľmi tešili, keďže nálepka dráždivej učiteľky sexu jej ostala dodnes. Ona sa síce tomu bráni, no tejto nálepky sa zrejme už nikdy nezbaví. Zuzana hneď v prvom kole Tvojej tváre vyfasovala škandalóznu speváčku Madonnu, no predviedla sa s hitom Frozen, čo rozhodne nie je na pódiu nejaká veľká zábava a speváčka v ňom ani zďaleka nepredvádza erotické kostýmy. V druhom kole sa premenila na legendárneho Pavla Hammela a jeho pieseň ZRPŠ. Premena bola na jednotku, no toto číslo mladých a ani porotu veľmi nepresvedčilo.

Zuzana Belohorcová ako Billie Eilish. Zdroj: tv markíza

Nasledovala premena na speváčku Billie Eilish, ktorá síce "fičí" medzi mladou generáciou, no ani v tomto prípade blondínka nepredviedla nič sexi, rovnako ako v štvrtom kole, keď súťažila s premenou na Mira Jaroša. Blíži sa však piata časť tejto šou, kde sa diváci a jej fanúšikovia konečne dočkajú tej typickej sexi Zuzany. Belohorcová stvárni americkú hviezdičku Britney Spears, pričom nebude chýbať poriadne sexi outfit, ktorý podráždi nejedno pánske oko. "Skúška parochne na budúci týždeň," napísala Zuzana na Instagrame a zverejnila aj záber jej erotického červeného kostýmu, spod ktorého jej takmer vypadli prsia. Je sa teda načo tešiť...