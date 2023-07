Česko-slovenský pár Zuzana a Vlasta si žije harmonický život na slnečných Kanárskych ostrovoch. Aktuálne to však nemá ľahké. Valí sa na neho špina. Nezhody sa mali začať po vulgárnych Vlastových správach, ktoré adresoval kamarátovej snúbenici. Hlasové správy jej mal posielať s nepekným podtextom. Ide o ženu českého milionára Richarda Chlada. Ten bol dokonca na Tenerife na ich párty pri príležitosti otvorenia realitnej kancelárie. Všetko sa zdalo ideálne až donedávna, keď od Hájka odišla jeho obchodná partnerka Diana Kállay. Práve s ňou pred viac ako rokom založil realitku, ktorá sa za krátky čas stala jednou z popredných na ostrove.

Richard Chlad a Vlasta Hájek boli dobrými kamarátmi. Zdroj: Instagram/scuderiaboys

Hájek mal vraj nechutne urážať Chladovu snúbenicu Annu, dcéru herečky Veroniky Kánskej, ktorá je známa ako Blažena zo Slunce, seno… Dvojica si vďaka realitke Hájka a Belohorcovej našla na Tenerife vysnívaný dom, začiatkom tohto roka sa však vzťahy párov naštrbili. „Ja a Anna sme sa vymedzili proti Vlastovmu spoločenskému diktátu, v rámci ktorého nám určoval, s kým sa môžeme na ostrove stýkať. Vrcholom bolo, keď nám Vlasta a Zuzana vyčítali naše vzťahy s herečkou Alicou Bendovou a pani Vladimírou Dvořákovou, s ktorou sa poznáme dlhé roky,“ citoval web Extra.cz z Chladovho vyjadrenia.

Zuzana s manželom Vlastom. Zdroj: https://www.instagram.com/p/CS5BSpgrxub/

Neskôr sa vyjadrila aj Bendová. Tá s Hájkom tiež ukončila dlhoročné kamarátstvo. „Videla som a počula nahrané správy mojim známym. Strašné, nechutné, vulgárne. Okamžite som ho zablokovala. A potom som sa dozvedela, ako veľmi vulgárne hovorí nielen o mne, ale aj o ďalších členoch mojej rodiny. A to len preto, že som si dovolila zablokovať Instagram a telefón. Toto je za hranicou všetkého, čo si človek dokáže predstaviť. A ak sa to nejako nezastaví, čo bude robiť ďalej?“ pýtala sa herečka. „Nie je to pravda, sú to ,kecy‘. S Alicou sa poznáme vyše 25 rokov. Sme kamoši, to si potvrďte. A píšte si, čo chcete,“ povedal pre extra.cz Hájek.

Česká herečka Alice Bendová. Zdroj: https://www.instagram.com/p/CcNB72zjncz/

Ten bol dokonca obvinený z hrubého správania k ženám. „Je pravda, že môj muž je typ človeka, ktorý vám to povie priamo tak, ako to je. Nedáva si servítku pred ústa. Povie presne, ako to cíti. A niekedy sa pri tej svojej priamosti stretne s nepochopením. Je to frýdecko-místecký ‚chachar‘ (chlapec, pozn. red.) a každý, kto pochádza z tohto Ostravského kraja, vie, že tam sa fakt hovorí tvrdo. Žijem so svojím mužom už viac ako 15 rokov a verte mi, so žiadnym hulvátom by som nevychovávala deti a nemala celé tie roky taký pokojný rodinný život, je to veľký pracant a srdciar. Každý, kto ho pozná, vie, že je to dobrák od kosti. Celé tie roky, čo sme spolu, sa ho snažím naučiť v komunikácii s ľuďmi väčšej diplomacii,“ prezradila v rozhovore pre týždenník Život Belohorcová, pre ktorú to bolo, ako nám neskôr povedala, prvé a posledné vyjadrenie pre slovenské médium k tejto kauze.

Zuzana Belohorcová s manželom a deťmi. Zdroj: https://www.instagram.com/p/CtWoea3LYDJ/

„V Česku to ani nikto neriešil okrem toho jedného portálu, ktorý to napísal, lebo vedeli, že to bolo zaplatené z jednej strany. Nechcem to rozpitvávať. Sústredíme sa na prácu, nebudem robiť reklamu tomu, kto to robil s jediným cieľom, aby sa zviditeľnil. Dotyčný asi nepočítal s tým, že to ani ostatné silné české médiá nebude zaujímať,“ povedala nám Zuzana, ktorá sa viac k tejto kauze už vyjadrovať nechcela.