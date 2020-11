Zuzana s manželom Vlastom síce aktuálne bývajú v Marbelle, no v Miami po nich ostala krásna rezidencia, v ktorej najskôr plánovali bývať. No keďže sa presťahovali do Európy, ich luxusnú vilu predávajú. "Naše hniezdočko na tej naj miamskej adrese je už v ponuke na predaj. Baráčik, ktorý bol postavený láskou pre nás, ale rozhodli sme sa byť šťastní niekde inde, tak verím, že si čoskoro nájde svojich nových majiteľov. Rodinu, ktorá v ňom bude šťastná. Ako poznám môjho mužíčka, bol postavený poctivo, do posledných detailov. A tak v dobe, kedy vypukla pandémia, môj muž namiesto leňošenia doma, každý deň, vrátane víkendov tvrdo pracoval a tu je výsledok," napísala Zuzana k fotkám luxusnej vile, ktorá je na predaj.

Zuzana Belohorcová Zdroj: Instagram Z. B.