Je to už rok, čo Zuzana Belohorcová (45) opustila Ameriku a presťahovala sa s rodinou do Španielska. Tam však bývali v podnájme a najnovšie konečne kúpili vlastný dom.

Po presťahovaní sa z USA do Európy bývala Belohorcová najprv v Marbelle, no odtiaľ sa po pár mesiacoch presunuli na ostrov Tenerife. Tam zatiaľ bývali v podnájme, no konečne sú vo svojom. „Ešte nás čaká dlhá cesta. Veľa roboty v našom novom hniezdočku, aby sme to dali do ideálnej podoby pre našu rodinku. Ale všetko má svoj čas a postupne si to budeme prerábať a zveľaďovať,” zverila sa Belohorcová na Instagrame.

Zuzka Belohorcová Zdroj: Instagram

„Dôležite je, že sme našli krásne a bezpečné miesto pre nás a naše deti. Bola to dlhá cesta skúšania a hľadania, kde zakotvíme a vyzerá to tak, že sme našli,” dodala Zuzana a zverejnila aj luxusný výhľad z ich domu. Okrem toho sa pochválila aj pár zábermi zvnútra. Ukázala spálňu, ďalšiu izbu a krásnu terasu.