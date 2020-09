Bývalá markizáčka Zuzana Belohorocová (44) sa s rodinou presťahovala zo slnečného Miami do Európy. Vybrali si Španielsko, konkrétne Marbellu. V utorok sa pochválila, ako to vyzerá v ich novom domove. Na Miami sa to veru nechytá...

Nielen Zuzana, ale aj jej deti Salma a Nevio si život za veľkou mlákou veľmi obľúbili. No zlá finančná situácia, koronakríza a rasová neznášanlivosť prinútila celú rodinu k vážnemu kroku. „Rozhodli sme sa nepredĺžiť si v USA vízum. Zuzka bola spočiatku proti, ale potom to uznala, 31. augusta sa sťahujeme späť do Európy,“ prezradil ešte pred pár týždňami českému Blesku Hájek, ktorý dal jasne najavo, prečo sa tak rozhodli. „Necítime sa v Miami po tých protestoch bezpečne. Náš penzión, ktorý sme prevádzkovali, musel skončiť. Teraz ho prerábame na normálny dom a dáme ho do predaja,“ pokračoval Vlasta.

Zuzana Belohorcová sa s rodinkou definitívne zbalila a odsťahovala z ich luxusného bytu v Miami. Zdroj: Instagram Z. B.

A tak sa aj stalo. Zuzana sa s deťmi zbalila aj odcestovala do Španielska. „Vlastík v Miami ostane ešte asi o mesiac dlhšie, aby to dokončil. Ja pôjdem do Marbelly sama s deťmi koncom augusta, je to pre mňa trochu adrenalínová výzva. Idem na miesto, kde som nikdy predtým nebola, zabývať rodinu,“reagovala nedávno blondínka v týždenníku Šarm.

Blondínka počas celej cesty informovala fanúšikov, kde sa nachádza. Spolu s deťmi sa im prihovárali cez videá a ukazovali, ich dlhú cestu z Miami cez Frankfurt až do Marbelly a pochválili sa aj, aké veľké množstvo kufrov museli prepraviť. V utorok Zuzana zverejnila video z ich nového domova. Natočila ich novú terasu a výhľad na okolie. Býva v príjemnej štvrti s výhľadom na bazén. Je to menšie, no útulne, s rodinnou atmosférou. Treba uznať, že výhľad v Miami bol krajší, na oceán, keďže bývali na vyššom poschodí. Ale rodinka bývalej markizáčky sa určite zabýva aj v Španielsku.