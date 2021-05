Bez erotiky to dlho nevydržala. Belohorcová má za sebou veľký comeback do nášho šoubiznisu, keď nedávno účinkovala v markizáckej šou Tvoja tvár znie povedome. Na Slovensku preto strávila tri mesiace, a kým odletela naspäť do Španielska, kde žije s rodinkou, stihla nafotiť zábery s profi fotografkou. A nie hocijaké.

Blondínka je aj po dvoch pôrodoch sexi kosť. Takéto dráždivé zábery nafotila Zuzana v roku 2019. Zdroj: Mario Gotti

Zuzana totiž zhodila zo seba vrchný diel oblečenia a pózovala pre módnu značku. Do rúk sa zverila fotografke Lenke, ktorá má vo svojom portfóliu aj poriadne sexi zábery. Pred časom pred ňou pózovala napríklad nahá Dominika Mirgová. A hoci Belohorcová v minulosti skončila so šteklivými zábermi, navždy to urobiť nedokázala. Nie je to tak dávno, keď ju v roku 2016 a potom 2019 fotograf celebrít Mário Gotti nafotil nahú vo vani či v posteli, vďaka čomu blondínka po rokoch opäť pričuchla k nahote pred fotoobjektívom. No a mama dvoch detí sa najnovšie opäť vyzliekla. Výsledkom sú čiernobiele zábery s jemným nádychom erotiky.