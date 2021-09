Fén v kúpeľni síce nechýba takmer žiadnej žene, no vždy treba byť pri ňom ostražitý. Kollárova ex Balúchová o tom vie svoje. Elektrický spotrebič sa jej síce nepokazil, no vybuchol jej tesne pri hlave.

Barbora Balúchová Zdroj: tv joj

Okrem toho, že všade lietali iskry, schytali to najmä speváčkine vlasy. „Mohol mi vybuchnúť fén? Iskry, oheň, všetko bolo. Ale hlavné je čo? Žijem,” napísala Barbora k fotke, na ktorej má poriadne divoký účes. Môže byť rada, že sa jej nič vážnejšie nestalo...