Herečka Barbora Švidraňová (32) je mamou malého synčeka Gabriela (2), ktorého otcom je taliansky hudobník Francesco. Aj keď sa dvojica snažila udržať vzťah na diaľku, nevyšlo im to. Podľa najnovších snímok to vyzerá tak, že hudobník má po boku už istý čas novú partnerku.

Napriek tomu, že to vyzeralo tak, že Barbore a jej zahraničnému priateľovi Francescovi to vyjde, opak sa stal pravdou. Nevydržalo im to ani napriek tomu, že majú spolu syna Gabriela. Speváčka v roku 2019 priznala, že išli od seba. „Zostala som sama, rozišli sme sa. Snažíme sa to stále harmonicky udržiavať kvôli malému. Nevadí, stalo sa a ideme ďalej,“ v minulosti prezradila v markizáckom Teleráne.

Barbora Švidraňová Zdroj: Instagram B. Š.

No kým Barboru vídať najmä v spoločnosti ich syna, Francesco sa fotí s novou dámou. „Moje zlatíčko,“ napísal k fotke, kde objíma brunetku Sven. Vyzerá to tak, že za Barborou dlho nesmútil a pred časom si našiel nový objekt.