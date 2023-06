Talentovaná speváčka a herečka ostala po nevydarenom vzťahu s talianskym hudobníkom Francescom Mendoliom sama na syna Gabriela (5). Dvojica nezvládla diaľku, ale aj muzikantov bohémsky život, a tak je Barbora už niekoľko rokov bez partnera. Na ružiach ustlané to však nemala ani počas školy, keď bola terčom nepríjemných komentárov a požiadaviek na jej postavu.



Barbora Švidraňová so synom Gabrielom. Zdroj: Instagram/_basie_

„Pri práci alebo v tanečnom súbore som stále bola považovaná za nieže najtučnejšiu, ale za ,najstavanejšiu´ alebo takú pevnú. Stále mi naznačovali, že no, mohla by si trošku schudnúť a nedám ťa tancovať sólo, pokiaľ tam nebude o päť kíl menej, lebo sa nezmestíš do kroja alebo kostýmu. Na VŠMU som mala to isté, považovali ma za najväčšiu z ročníka a boli tam náznaky, že by si trochu mala začať behať alebo čo. Pritom som bola vtedy chudšia ako teraz,” priznala v podcaste Simony Salátovej 90-60-90.



Barboru Švidraňovú hnevá nový trend vo výbere herečiek do našich seriálov. Zdroj: Instagram/_basie_

Ryšavku rozhorčilo aj dnešné posudzovanie krásy. „Teraz sa začal zvláštny trend v našich slovenských seriáloch, všetky baby vyzerajú rovnako. Aj to, čo prijímajú na VŠMU, proste nové mladé herečky, všetky vyzerajú rovnako – sú to pekné brunety, chudé, vysoké, kto bude hrať tie charaktery, tie zvláštne typy? Takto všetci ľudia nevyzerajú.”