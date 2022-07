Kollár s Richterovou už jedného syna, Artura, majú. Ten si prial bračeka."Nám to bolo jedno, no syn túžil po bračekovi. Ak všetko dobre dopadne, želanie sa mu splní," prezradila ešte vo februári týždenníku Život Barbora. "Vitaj na tomto svete. ARON 9.7.2022," napísala na svojom profile na Facebooku Richterová. Dvojica sa tak už niekoľko dní teší z druhého spoločného potomka. A v poslednej dobe je to práve ona, ktorá sa v jeho spoločnosti vyskytuje najčastejšie. Bok po boku sa totiž zopárkrát objavili na spoločenských akciách.

Galavečer Slovenka roka 2021: Na snímke je Boris Kollár a Barbora Richterová. Zdroj: NORBERT SKALIČAN

Staršiemu synovi Arturovi sa tak splnil sen a teší sa z mladšieho bračeka. Prvorodený Artur má "nálepku" Kollárovo šieste dieťa. Dnes má už desať rokov. A podľa nedávnych záberov, ktorými sa Barbora pchválila na Facebooku, vyrástol z neho už poriadny fešák. Veď, posúďte sami...

Richterová je bývalou plavkyňou. Na strednej škole okrem učenia totiž pretekársky plávala. „Keď ju zhodnotím podľa predmetu, ktorý som ju učil, bola skôr priemerná až podpriemerná žiačka,“ prezradil nám kedysi Barborin niekdajší učiteľ. Jej meno figuruje v rebríčku najlepších plavcov v roku 2004. Podľa fotografky Lýdie Juškovej, ktorej v minulosti pózovala pre mesačník Zdravie, je veľmi milá. „Rozmýšľala som, že s ňou nafotím aj nejaké fotky súvisiace s módou," povedala kedysi.



