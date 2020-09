Barbora Balúchová (32), ktorá je mamou malého syna Alexandra Jána (3), bola kedysi nenápadné dievčatko s prirodzenou vizážou. To sa však postupne mení na "umelú" krásku. Už niekoľkokrát predviedla väčšie pery i iné oči a teraz prekvapuje opäť.

Prirodzená vizáž niekdajšej superstaristky Barbory Balúchovej je už dávno minulosťou. Speváčka ešte v roku 2010 podstúpila operáciu pŕs, po ktorej priznala, že jej to zdvihlo sebavedomie. To jej zrejme ešte viac zdvíhajú aj plnšie pery, o ktorých sme v jej prípade písali už viackrát. Blondínka sa za posledné roky stihla poriadne zmeniť. Na prvý pohľad vám udrie do očí jej vizáž, ktorou sa už dávno priblížila k plastikovej bábike Barbie.

Jej fotky na sociálnej sieti vyzerajú takto. Natiahnutá tvár a veľké oči. Realita je ale iná... Zdroj: Instagram B.B.

O tom, že Balúchová má čoraz viac natiahnutú tvár i oči, sme informovali už niekoľkokrát. Jej fotky na Instagrame su toho iba dôkazom. Vždy je na nich dokonale upravená, vyhľadená, s väčšími perami i očami. No realita je niekde inde. O tom presvedčila pred pár dňami na červenom koberci, keď zavítala na galavečer OTO. Akoby to ani nebola ona. Iný výraz tváre, menšie a šikmejšie oči. Veď, presvedčte sa sami...

