Prirodzená vizáž niekdajšej superstaristky Barbory Balúchovej je už dávno minulosťou. Speváčka ešte v roku 2010 podstúpila operáciu pŕs, po ktorej priznala, že jej to zdvihlo sebavedomie. To jej zrejme ešte viac zdvíhajú aj plnšie pery, o ktorých sme v jej prípade písali už viackrát. Speváčka dokonca už zopárkrát zverejnila aj krátke video z úpravy pier. Za posledné roky sa stihla poriadne zmeniť.

Barbora Balúchová kedysi (vpravo) a dnes. Zdroj: archív, instagram B. B.

Šok prišiel počas príchodov na galevečer OTO na začiatku septembra, kde predviedla zmenený vzhľad. Jej šikmé oči sa nedali prehliadnúť. Barbora sa už dávno priblížila k plastikovej bábike Barbie. Na najnovších záberoch opäť šokuje "natiahnutou" tvárou a jej oči už vôbec nevyzerajú prirodzene a začčína pripomínať vzhľad tzv. "mačacej" ženy.