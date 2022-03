Policajný vyjednávač Dano Andrik (Ján Koleník) sa ocitá uprostred rukojemníckej drámy na kardiochirurgii, kde sa okrem ministra obrany (Sväťo Malachovský) nachádza aj Danova tehotná priateľka Lena (Ester Geislerová). Aby ju Dano dostal na slobodu, musí čeliť požiadavkám nevyspytateľného únoscu Korňana (Milan Bahul). Bahul pred tromi rokmi skolaboval na divadelnej premiére a teraz sa mu opäť ozvali problémy. „Fyzicky som nemal na to, aby som točil 16 hodín denne. Netrúfam si na viac. Upravil som si v zmluve čas na 12 hodín,“ prezradil nám Bahul, ktorý musel mať na sebe ťažkú bundu s výbušninami vo vreckách.

„Dve kilá výbušnín v ľavom vrecku a dve kilá v pravom. Po štyroch dňoch som zistil, že mi odchádza chrbtica, tak sme to museli zakamuflovať polystyrénom. Granáty sa kamuflovať nedali. Postupne sme sa ich však zbavovali. Človek si musí zvyknúť na ten diskomfort – ako napr. byť v kostýme 12 hodín denne a 3 týždne. Už len keď ho vidíte, vám naskakuje husia koža a byť v ňom spotený od rána do večera... ale dá sa to vydržať,” dodal.

