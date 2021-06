Počas ostatnej séri markizáckej Farmy sa na jej adresu kopili nepríjemné komentáre na jej váhu. Reč je o bývalej farmárke, 21-ročnej Beáte Rusnákovej. Čiernovláska sa však rozhodla zatočiť s ručičkou na váhe a podarilo sa jej to.

"Beáte sa podarilo zhodiť za 4 a pol mesiaca viac ako 12 kg! Áno, a to pestrou a vyváženou stravou, kde jedla 5-krát denne a úplne všetko! A viete, čo sa jej ešte podarilo? Pochopiť, že keď chce zdravé a pekné telo, musí jesť všetko, robiť to pre seba a dôverovať mi," znie oznam na instagramovom profile "Chudnutie zdravá strava". Na spomínanom profile sa objavili aj jej fotky pred a po. A naozaj vidieť rozdiel. Beáta tak môže byť pyšná na to, čo sa jej podarilo. A v chudnutí pokračuje ďalej.

Beáta Bejba Rusnáková na nedávnej prehliadke. Zdroj: archív

"Som rada, že Beáta mohla byť pod mojím vedením a že práve ja som ju mohla naučiť niečo nové a pomôcť jej zhodiť zopár kíl. Ďakujem za dôveru a ďakujem za to, že vždy sa snažila ísť na 200%, aj keď niektoré chvíľky boli náročnejšie. Beáta dnes pokračuje sama, varí si podľa plánu a cvičí s trénerom a stále pokračuje vo svojej ceste," dodala istá trénerka.