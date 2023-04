Vypadli ste tesne pred semifinále, ako to beriete?

Richard: Keď už sa celá súťaž preklenula do druhej polovice, že nás tam zostalo 5 – 6 párov, už sa to vypadnutie dalo očakávať každým kolom. Klamal by som, ak by som povedal, že sme to čakali tak skoro. Sme radi, že sme sa dostali do 8. kola.

Dominika: Boli sme si toho vedomí, že to môže dopadnúť rôzne. Jasné, že všetci chcú byť vo finále, ale po pravde sme si aj vydýchli a v pondelok ráno sme si zavolali so slovami „vitaj na slobode” (smiech).

To musíte bližšie vysvetliť...

Dominika: Aj Janko Koleník nám povedal, že 8. kolo je už kríza. Vydržíte to, keď máte motiváciu, ale je to aj v pohode, aj keď už skončíte.

Richard: Súhlasím! Posledný týždeň bol pre mňa asi najkritickejší, čiže prišla úľava, ale aj sklamanie, ale skôr tá úľava.

Richard Autner a jeho ohnivé vystúpenie v tanečnej šou. Zdroj: instagram Richard Autner

Tréningy, živé prenosy a okrem toho ste skúšali novú divadelnú hru. To dá poriadne zabrať...

Richard: Áno, vďaka tomu to bolo veľmi náročné. V ten týždeň, keď som mal premiéru, sme s Dominikou skúšali od pol 11 do polnoci. Domov som chodil okolo jednej v noci. Vtedy sme nacvičovali passo-doble, ktoré nám, paradoxne, vyšlo. Mali sme najvyššie hodnotenie, potom to išlo dole a dole (smiech).

Stala sa vám niekedy na tréningu nejaká menšia nehoda?

Richard: Tým, že Dominiku rozhojdali 4 chalani a nebola to úplne bezpečná figúra, tak vždy to bolo poctivo natrénované, aby sa jej nič nestalo. Nič nebezpečné sa nestalo.

Dominika: Cítila som, že mu môžem veriť.

Richard: Zo začiatku si však mala problém s dôverou, čo sa týka zdvíhačiek.

Dominika: Áno, zo začiatku áno. Nepoznali sme sa ešte dobre.

Ako sa vám vymýšľali choreografie pre Richarda? Má nejaké limity, keď ste nemohli nejaké náročné prvky vsunúť do choreografie?

Dominika: Myslím si, že Rišo je najtalentovanejší partner, s akým som kedy robila. Ale potrebuje viac času, čo sa ukázala v čase, keď sme mali len pár dní na nové nácviky. Kebyže máme na to viac času, s Rišom by sme urobili brutálne čísla. Má dar talentu, ale potrebuje na to ešte viac času, aby to bolo ešte lepšie a brutálnejšie.

Richard: To je tá zradnosť v tom, že je na to vždy len týždeň prípravy.

Dominika: Kedysi to hovoril pán Lasica: S úspechom je to tak, že keď ste na obraze, ste zrazu všade, a Riša to presne stretlo. Zrazu mal toho tak veľmi veľa, že až. Myslím si, že sme urobili maximum, čo sa dalo.

Richard Autner a Dominika Rošková opustili šou v 8. kole. Zdroj: TV Markíza

Po vypadnutí ste si vydýchli, ako ste sami priznali. Čo vás čaká najbližšie? Je niečo, čo si konečne doprajete po tých dlhých týždňoch driny?

Richard: Tréningy teraz necháme tak, aspoň na pol roka (smiech). Rád by som si najbližšie dal s priateľkou kávu bez toho, že nebudem musieť pozerať na hodinky, že musím utekať na tréning. Teším sa na také tie bežné veci.



Vaša partnerka Lujza sa venuje koňom. Neplánujete sa teraz tomu viac venovať?

Richard: Určite, veľmi rád, aj nás to čaká najbližšie. Jazda na koni je relax, s Lujzou sa niekedy chodíme na koňoch len tak romanticky poprechádzať. Je to skvelé.

Dominika: Ja som si nedávno uvedomila, keď som bola v nákupnom centre, že už je skoro leto (smiech). Takže si chcem vytriediť šatník a také tie bežné ženské veci. Mne nejako ušli tri mesiace života. A teším sa na teplo a tak.

Richard: Ešte by som doplnil, že viacerí z nás máme neporiadok v autách (smiech). Tým, že sme sa stále ponáhľali, len sme hádzali veci do auta. A začali sme s kapelou pripravovať druhý album, tak na tom budem tiež pracovať.



