Nešetria ho. Attila Végh podľa fotiek, ktorými sa pochválil na svojom Instagrame, berie tréningy naozaj vážne. Namiesto boxerských rukavíc nahodil pohodlné oblečenie a tanečné topánky. No Peter Modrovský, ktorý asistuje pri jeho tréningoch, ho vybavil aj kovovými tyčami, ktoré mu pripevnil o ruky a chrbát, aby tak zabránili jeho hrbeniu sa. Na prvý pohľad to vyzerá desivo, no zároveň aj poriadne komicky. „Ťažko, ale isto. Zhrbený som ako prvoľuď,” napísal Attila k fotkám s tyčami na chrbte. Ľudia už teraz vidia, že o zábavu v tejto šou bude rozhodne postarané.

Športovec Attila Végh v upútavke k Let's Dance. Na sebe má ligotavé zlaté sako. Zdroj: TV MARKÍZA

