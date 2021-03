Je to dievča do voza a aj do koča. Playmate Eva Cifrová vie nielen sexi pózovať fotografom, ale dokáže zobrať do ruky aj škrabku na zemiaky. V jojkárskej šou Bez servítky bude pomáhať dlhoročnému kamarátovi, niekdajšiemu stylistovi hviezdnej Victorie Beckham Andrejovi, ktorý bude súťažiť o 500 eur.

Stylista Andrej Stančík, ktorý robil módneho asistenta Victorii Beckham. Zdroj: Facebook A. S.

Ako sa mu bude dariť a či sa mu aj za pomoci šarmantnej asistentky podarí napokon zvíťaziť, uvidia diváci tento týždeň na obrazovkách JOJ-ky.

