Už na Farme mu mnohé ženy neustále opakovali, aby sa ostrihal a zhodil svoju hustú bradu. On to však neustále rázne odmietal. Zdá sa však, že tento porast ho už omrzel. Najnovšie sa totiž pochválil videom, na ktorom pózuje dohladka oholený. A akoby to bol niekto úplne cudzí. ,,Ako keď sa žena odmaľuje," napísala mu fanúšička. ,,Fííííha, iný chlap," ,,Ideálne by bolo niečo medzi," ,,Taká škoda," písali mu ďalšie. No našli sa aj také, ktorým sa tento jeho nový imidž veľmi páči. Čo hovoríte na túto jeho zmenu?

Aquaman Henrik z Farmy zmenil imidž. Oholil sa. Toto je záber pred. Zdroj: Instagram