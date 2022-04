FOTO Anna zo zeleného domu a jej kamoška Diana: Obe už majú po 50-ke a TAKTO dnes vyzerajú

Kto by si nepamätal červenovlasú sirotu Annu zo Zeleného domu? Je to už 37 rokov, odkedy padla prvá klapka. Vtedy len sedemnásťročná Kanaďanka Megan Follows (54) prišla na konkurz na trinásťročnú Annu. Ako sa od natáčania zmenila ona aj jej filmová kamarátka Diana?