Jojkárka Aneta Parišková (48) cez víkend vyrazila so synmi na hody. A dokonca sa dala ukecať aj na jazdu na labutiach.

Aneta si so svojimi milovanými deťmi užíva každú voľnú chvíľu. Cez víkend vyrazili na hody a vyskúšali aj kolotoče. Ak by ste čakali, že Aneta sa len pozerala, boli by ste na omyle.

Aneta Parišková si život na Floride užíva. Zdroj: Instagram A.P.

„Bol to krásny slnečný víkend na kolotočoch. Len sa nevieme rozhodnúť, či bolo lepšie na Dúbravských hodoch alebo Ružinovských hodoch,” napísala k fotkám.