Aneta Parišková (47) svojím nedávnym odchodom do Ameriky, kde pracovne pôsobí jej manžel Miroslav, všetkých prekvapila. Dvojica si na Floride dokonca kúpila nový dom. Jej veľké sťahovanie však prekvapilo mnoho ľudí, keďže len nedávno dokončila náročnú chemoterapiu a nad rakovinou stále nemá vyhraté. No tí, čo čakali, že v USA pobudne dlho, sa mýlili.

Parišková má za sebou najhorší rok života, keď jej na jar 2020 diagnostikovali rakovinu. Nastal boj o život, týždne strávené v nemocnici a náročná chemoterapia. Zdá sa však, že všetko je na najlepšej ceste a liečba zabrala. Aj preto sa rozhodla pre zásadný krok. Nedávno sa presťahovala s deťmi za manželom na Floridu. „Nebyť mojej rakoviny a COVID-19, zrejme by sme teraz neboli aj s chlapcami na Floride. Ocitli sme sa však v situácii, keď sa dočasný odchod do USA ukázal ako najlepšie riešenie. Teším sa, že tu chlapci chodia do školy a konečne intenzívne športujú,” pochválila sa nedávno Parišková.

Pariškovej synovia s dcérou Anetinho manžela Miroslava na Floride. Zdroj: TV JOJ/archív A. P.

Ešte predtým však poskytla rozhovor týždenníku Báječná žena, kde priznala, že pravidelne musí chodiť na kontroly a vyhraté ešte rozhodne nemá. Preto sa mnohí čudovali, prečo teda odišla zo Slovenska, kde bolo o ňu dobre postarané a odletela do USA, kde je zdravotná starostlivosť nesmierne drahá, niekedy až finančne likvidačná.

Oto 2014 - Parišková s bratom Adamom. Zdroj: ROBO HOMOLA

A toho si je vedomá očividne aj Aneta. Aj to bol zrejme jeden z dôvodov, že sa po pár týždňoch vrátila opäť na Slovensko, kde ju čakajú kontroly na onkológii a svojmu lekárovi bezvýhradne dôveruje. „Teším sa, že na chvíľu odišla na Floridu. Určite to prospelo jej zdraviu, navyše sa tam dala zaočkovať, tak ako jej to už v januári odporúčal jej onkológ MUDr. Drgoňa. Žiaľ, na Slovensku toto očkovanie pre ťažko chorú štyridsiatničku vtedy nebolo možné. Teraz, keď je zaočkovaná, sa o ňu bojím trochu menej, V tejto chvíli je však už Anetka na Slovensku a po povinnej karanténe sa chystá na kontrolu k svojmu onkológovi, ktorému maximálne dôveruje. A teší sa už aj na vysielanie,” povedal nám jej brat Adam Parišek. Pre kontroly a milovanú prácu sa Parišková zrejme nateraz do USA natrvalo určite nepresťahuje a za manželom bude pravidelne lietať.

Blondínka sa však už nevie dočkať kolegov, no na tých si bude musieť pre povinnú karanténu po návrate zo zahraničia ešte počkať. „Aneta Parišková je v povinnej karanténe po príchode zo zahraničia na Slovensko,” prezradila nám hovorkyňa JOJ Lucia Tuhelová. Moderátorka do uzávierky nereagovala.