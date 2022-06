Jojkárska moderátorka Aneta Parišková (49) má za sebou veľmi náročné obdobie. V roku 2020 jej diagnostikovali rakovinu, no ona sa ako správna bojovníčka pustila do náročnej bitky a dnes sa už opäť usmieva. Minulý týždeň dokonca získala ocenenie na akcii Slovenka roka a v týchto dňoch si už užíva dovolenku aj so svojou rodinkou. Žiadnu pláž a more však nečakajte!

Aneta Parišková si toho v živote prežila už viac než dosť. Má za sebou dve nevydarené manželstvá a prakticky bola vždy na všetko sama. Radosť jej však robili milovaní synovia. V roku 2019 do tretice povedala „áno“ Miroslavovi a zdalo sa, že konečne našla vytúžené šťastie. V máji 2020 však prišla ďalšia tvrdá rana. Anete lekári diagnostikovali non-Hodgkinov lymfóm. Po náročnom boji a chemoterapiách sa však vždy pozitívna Parišková opäť usmieva. A hoci až po piatich rokoch si môže onkologický pacient povedať, že nad chorobou zvíťazil, blondínka si život vychutnáva plnými dúškami.

Parišková bola porotkyňou pri varení gulášu. Zdroj: https://www.instagram.com/p/Cet8NwmrHv1/

O tom, že liečba je účinná a Aneta sa má čoraz lepšie a lepšie, svedčí aj to, že moderuje jojkárske správy, lieta do Ameriky, kde si s manželom kúpili dom, a sem-tam sa ukáže aj v spoločnosti. Uplynulý týždeň zavítala aj na galavečer Slovenka roka a dokonca si odniesla sošku v kategórii Médiá a komunikácia. V ten večer ju v hľadisku podporoval jej milovaný manžel Miroslav a ona žiarila na všetky strany. Možno aj preto, že na druhý deň s rodinkou odlietali na dovolenku. Kto by však čakal, že plánujú sladké ničnerobenie na pláži, bol by na omyle.

Aneta Parišková získala ocenenie v kategórii médiá a komunikácia. Zdroj: RTVS

„Zajtra (v piatok – pozn. red.) odchádzame spolu s rodinou a mojimi rodičmi na turnaj veteránov do Rimini do Talianska. Môj 80-ročný otec tam bude hrať na stolnotenisovom turnaji. Veľmi sa na to všetci tešíme. Dali sme si vyrobiť rovnaké tričká a máme aj transparenty. Aj ocino sa veľmi teší a som rada, že aj v takomto veku má chuť hrať a že mu to zdravie dovolí. To bude taká naša dovolenka,“ prezradila nám Aneta, ktorá má v pláne s deťmi pobehať aj Slovensko. „Ja stále mojim chlapcom hovorím, že ešte sme všetky jaskyne nenavštívili a nevideli sme ani všetky hrady. Takže určite pozrieme aj nejaké pamiatky na Slovensku,“ pokračovala moderátorka. Aneta s rodinou ešte minulý rok striedavo žila v Bratislave a v Amerike, kde si s manželom kúpili spoločný dom, no najnovšie to vyzerá tak, že za veľkou mlákou sa tak skoro neukážu. „Ameriku zatiaľ naplánovanú nemáme, no uvidíme, čo bude neskôr,“ dodala.



